NAJBOLJ BRANO 2019: Banka Slovenije ni problem!

V Avstriji, Nemčiji, na Danskem, Švedskem … stanovanjska posojila podeljuje država

Polaganje temeljnega kamna za gradnjo nove soseske Novo Brdo v Ljubljani. Na fotografiji sta direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec in minister za okolje Simon Zajc.

© Borut Krajnc

Zakaj lahko občan na avstrijskem Koroškem dobi posojilo za 20 let po 0,7-odstotni obrestni meri, v Sloveniji pa je obrestna mera v povprečju od 2,5- do 3,5-odstotna? Težava povsem očitno ni Banka Slovenije, ampak država, ki že leta in leta zanemarja stanovanjsko področje. Več si preberite v članku Banka Slovenije ni problem, ki ga je letos prebralo največ bralk in bralcev spletne Mladine.

