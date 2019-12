Christian Gostečnik: »Nobena ženska ne skoči čez plot, ker ima nemogočega moža«

IZJAVA DNEVA

"Nezvestoba večino ljudi hudo travmatizira, ker prizadene in omaja zaupanje v partnerja. Daš mu svoje srce, telo, samega sebe. Naša psiha ne prenese tovrstne izgube. Mnogi rečejo: lažje bi mi bilo, če bi umrl ali umrla. Zvestoba je skoraj vedno samoumevna, tudi ko ljudje niso poročeni. Še vedno slišimo, da vara veliko več moških kot žensk. S kom pa varajo svoje partnerice? Varajo oboji. Tako poskušajo reševati svoje stare travme. Noben moški se ne zapije, ker ima nemogočo ženo. In nobena ženska ne skoči čez plot, ker ima nemogočega moža. Nezvesta je zato, ker je čustveno ogoljufana, opustošena, ker ima težave. In potem sreča nekoga, ki jo ljubi, ki jo razume, ob katerem se tako krasno počuti. A "tisto" neizbežno mine, in ko ni več stare stiske, ki je bila sprožilec nezvestobe, pogosto zmanjka tudi ljubezni."

(Christian Gostečnik, direktor in psihoterapevt na Frančiškanskem družinskem inštitutu, v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)