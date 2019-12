Ugašajmo luči!

woodleywonderworks / flickr

Umetne svetlobe je iz leta v leto več, poleg tega pa je tudi vedno močnejša. S tem se povečuje svetlobno onesnaževanje – prekomerno oddajanje svetlobe iz umetnih virov, ki veča osvetljenost okolja in povzroča številne motnje. Negativne učinke ima na celoten ekosistem, saj med drugim moti vzorce spanja, vpliva na obalne živali in migracije ptic, škodi žuželkam in prispeva k večji porabi električne energije.

Svetlobno onesnaževanje je še posebej pomembna tematika v decembru, ko naše balkone in vrtove osvetlijo nenehno prižgane praznične lučke. Poleg tega so viri onesnaževanja nezasenčena razsvetljava, pretiravanje pri osvetljevanju javnih površin, količina oglasnih panojev in podobno.

Čeprav se področju v zadnjem času posveča tudi politika, bi morali pri nas storiti več. Začnemo pa lahko že pri sebi in ravnamo bolj preudarno – uporabljamo varčne sijalke, ugašamo luči, ko jih ne potrebujemo, in na to prijazno opozorimo tudi tiste, ki za svetlobno onesnaževanje morda še niso slišali.

