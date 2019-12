Goljufiva dizajnerska cerkev

SPAC Nation / Instagram

Londonska hip cerkev Spac Nation zadnje dni dviga veliko prahu. Pastor Tobi Adegboyega naj bi jo ustanovil, da bi mladim temnopoltim pomagal iz težkih življenjskih situacij – cerkev je znana po velikem številu bivših članov tolp, med toriji pa čislana zaradi pomoči pri preprečevanju nasilja.

Spac Nation mlade privlači zaradi dizajnerskega blišča in petja ter z naukom, da kdor veliko da, veliko dobi. V prepričanju, da so našli rešitev, so mladi pripravljeni darovati velike vsote denarja. Donacije so včasih prostovoljne, v veliko primerih pa je cerkev celo v njihovem imenu odpirala podjetja, bančne račune ter jemala posojila. Na ta račun je v lanskem letu zbrala 1,17 mio funtov – pastor Tobi se vozi v Lamborghiniju, medtem pa mladci odplačujejo dolgove.

Upamo samo, da bodo pastorja ter sodelavce ujeli s prsti v marmeladi, še preden jim uspe z bogastvom kam pobegniti, ter da ne bodo spet nastradali nedolžni. Uradna preiskava je počasna. Morda zato, ker nihče od ogoljufanih ni bel?

Agrument ustvarja Danes je nov dan.