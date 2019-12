Korporacije in manipulacije

IndustriALL

Kalifornija je pred meseci naredila pomemben korak za delavce, ki služijo preko spletnih platform – dosedanje zunanje izvajalce, ki so delo za velikane "gig ekonomije" opravljali preko pogodb in so bili brez delavskih in socialnih pravic, bodo morali po novem delodajalci zaposliti.

Korporacije, ki svojim delavcem niso zagotavljale minimuma socialnih pravic, se na vse pretege trudijo, da bi tako tudi ostalo. Uber, Lyft in DoorDash so tako skupaj zbrali 90 milijonov dolarjev za boj proti zakonski spremembi in domnevno tudi s podkupninami prepričali nekatere voznike k protestom proti novemu zakonu, saj naj bi delu jemal element prostega razpolaganja z delovnim časom.

Glede na to, da vse večje število Američanov stežka pokriva življenjske stroške le z eno službo, je morda fleksibilnost pri žongliranju med dvema urnikoma res pomembna, vendar – kaj pa, če bi vsem zagotovili le eno varno in stalno zaposlitev, ki ne bi omogočala zgolj golega preživetja?

Agrument ustvarja Danes je nov dan.