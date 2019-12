Posebna izdaja Mladine o sodobni prehrani

Zadnja posebna izdaja Mladine letos. Znanstveniki in zdravniki o mori današnjega zahodnjaka: prehranjevanju. Brez predsodkov, brez moraliziranja, brez etiketiranja.

Nekaj se je zgodilo s prehrano. Včasih smo se spraševali, ali lahko sploh jemo meso. Nato so rekli, jejte le belo meso. Nato so rekli, pazite na laktozo. Jejte zelenjavo, ker je to pod do zdravja. Več zelenjave! Nikar jajc! Jejte presno! Bio pridelano! Ekološko! Nič mesa! Nujno meso! Prehrana je postala komplicirana, veliko je glasnikov, ker je o njej modno govoriti – mi pa smo zato naredili posebno izdajo o sodobni prehrani.

Posebna izdaja Mladine o sodobni prehrani je kot nekakšna osnovna čitanka o hrani, tudi o veganstvu in vegetarijanstvu. To ni priročnik, kako postati prehranski terorist, ampak o zdravju, zmernosti v mnenjih in količinah, lepoti hrane, prehranjevanja. O rdeči pesi, vitlofu in domačem maslu. A tudi o fermentaciji, prehranski besedi leta 2020.

To ni priročnik, kako postati prehranski terorist, ampak o zdravju, zmernosti v mnenjih in količinah, lepoti hrane, prehranjevanja.

Posebna izdaja Mladina Sodobna prehrana tako prinaša tudi recepte. Vse v skladu z novimi strokovnimi in zdravtvenimi spoznanji in pogledi, s spoštovanjem različnosti naših prehran in znanja iz preteklosti, v skladu z novimi načini bivanja, ki so spodbujeni tudi s spremenjenimi družbenimi standardi, ki jih prinašajo okoljske spremembe.

Od 27. decembra dalje naprodaj na vseh prodajnih mestih po Sloveniji in v Mladinini spletni trgovini. >> KUPI >>