Svetnica SDS: »Mačke je treba utopiti, tako kot včasih«

SPORNA IZJAVA

"Včasih smo na kmetiji imeli mačke. Moj brat jih je, ker jih je bilo več, takoj potamanil. Utopil jih je, pa bog pomagaj. Toliko jih je bilo, toliko mačk je miši polovilo, pa podgane, drugo je bilo pa konec, tudi zdaj je treba tako delati. Ne pa cirkusa delati s temi mačkami, pa ne vem kakšne civilne organizacije."

(Na seji občinskega sveta občine Železniki so med drugim razpravljali o denarju, ki ga namenijo živalim. Svetnica SDS Branka Krek Petrina je na to temo dejala, da so včasih na kmetiji mačke, ker jih je bilo toliko, kar utopili, in da je "treba tako delati tudi danes, ne pa zganjati cirkusa". Vir: 24ur.com)