Če bi lahko, bi človeška vrsta zasvinjala še vesolje!

Poleti je indonezijska vlada napovedala, da bo preselila prestolnico države iz Džakarte na otok Borneo. Poleg prometne zgoščenosti ter onesnaženja se prebivalci Džakarte soočajo tudi s posedanjem zemlje, zaradi česar naj bi bilo to obmorsko mesto bilo do leta 2050 že pod nivojem gladine vode.

Ideja selitve glavnega mesta ni nova in Indonezija ni edina država, ki verjame, da lahko s planiranjem in futuristično tehnologijo ustvari mesto prihodnosti. Morda najslavnejši primer je selitev brazilskega političnega in administrativnega upravljanja iz Ria de Janeira v Brasilio leta 1960. Mesto, ki naj bi utelešalo progresivne ter egalitarne ideale, danes zaznamujeta urbana segregacija in neenakost.

Selitev prestolnice iz Džakarte ne bo rešila problema prežeče okoljske katastrofe za večino prebivalstva, ki je prerevno, da bi se preselilo. Hkrati se z novimi priseljenci ustvarja ekološki pritisk na Borneo in njegove gozdove. Slabega okoljskega upravljanja se pač ne da rešiti z novim mestom!

