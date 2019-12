Marjan Šarec: »Če bi kdo kaj delal mimo mene, bi bil takoj zamenjan«

IZJAVA DNEVA

"Gospod Črnčec dobro ve, kje je njegovo mesto, in dobro se ve, kdo vodi vlado. Gospod Črnčec je vojak in se zaveda, kakšna je hierarhija. Če pa bi kdo kaj delal mimo mene in v škodo države, bi bil takoj zamenjan."

(Marjan Šarec, predsednik vlade o vlogi državnega sekretarja Damirja Črnčeca v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)