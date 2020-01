»Slovenci smo ujetniki lastnih blodenj, da se moramo za uspeh do konca izgarati«

IZJAVA DNEVA

"Slovenci imamo debelo kožo, smo ujetniki lastnih blodenj, ki nas prepričujejo, da se moramo za uspeh do konca izgarati. To je bil vzorec, ki sem ga tudi sam nosil."

"Vsakdo med nami je lahko feniks. Vsak lahko vstane iz pepela, razpre krila in poleti v nebo. Poberemo se lahko po marsikateri izkušnji in se preobrazimo v osebo, kakršna smo vedno želeli postati. Prepričanje, da si zaslužimo, da se v svoji koži počutimo dobro in živimo lepo življenje, mora biti naše osnovno izhodišče."

(Aljoša Bagola, avtor knjige Kako izgoreti in vzeti življenje v svoje roke, v Nedeljskem dnevniku)