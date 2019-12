Konec blokade Wikipedije v Turčiji?

Danes je nov dan

Minuli četrtek je turško ustavno sodišče razsodilo, da tamkajšnja blokada Wikipedije ni v skladu z ustavo in odredilo njen takojšen preklic. Dostop do spletne enciklopedije je bil onemogočen aprila 2017, ko je Ankara zahtevala umik opisov, ki so trdili, da podpira islamistične teroristične organizacije. Uredniki se zahtevam niso uklonili, Turčija pa je Wikipedijo blokirala zaradi grožnje nacionalni varnosti.

Sedaj čakamo še na možno razsodbo z Evropskega sodišča za človekove pravice, kjer je bila tožba s strani Wikipedije vložena maja letos. Ali bodo oblasti ravnale v skladu z odločitvijo svojega ali z morebitno odločitvijo ESČP zaenkrat še ni jasno, saj ignoriranje razsodb evropskega sodišča in neplačevanje kazni v Turčiji ni redkost.

Turčija je po številu zaprtih novinarjev druga na svetu (za Kitajsko), redno se znajde na koncu seznamov držav glede na svobodo medijev, trenutno pa kljub nasprotujoči razsodbi evropskega sodišča v priporu še vedno drži aktivista za človekove pravice.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.