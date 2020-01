Proračunski presežki

TaxRebate.org.uk

Finančno ministrstvo sporoča, da proračun Republike Slovenije v preteklih 11 mesecih beleži več kot 300 milijonov evrov presežka. Prihodki iz domala vseh davčnih virov so se povečali, medtem ko so se izdatki za poplačilo preteklih dolgov precej znižali. Na Ministrstvu za fiance spodbudne trende pripisujejo kombinaciji živahne gospodarske aktivnosti in povečanju povpraševanja. Med večjimi faktorji je zagotovo tudi dvig plač v javnem sektorju, ki so ga izbojevali sindikati. A dobre novice moramo brati s kančkom kritične distance.

Državni uradniki namreč molčijo o tem, kam bodo razporedili presežek. Dodatna sredstva bi nedvomno potrebovali v številnih kronično finančno podhranjenih podsistemih – od zdravstva, javnega potniškega prometa, do štipendij. A preteklo leto nas vedno znova opominja, da politična elita kakršne koli presežke javnih sredstev veliko hitreje nameni dvigu lastnih privilegijev ali nakupu nepotrebne vojaške opreme ...

Agrument ustvarja Danes je nov dan.