Fetiš na staroselce

Jim Winstead / flickr

Paleo diete, "mindfulness", alternativna zdravljenja ... V iskanju protistrupa tegobam stresnega življenja človek "razvitega" sveta rad išče odgovore pri svojih koreninah – staroselcih. Ti predstavljajo idealni prikaz davno izgubljene preprostosti in sreče, zato jih radi fetišiziramo kot nekakšne pristne "divjake" z višjim življenjskim smislom.

Ironično je, da smo jih skozi stoletja najprej kolonizirali, jim jemali surovine in vsiljevali naš način življenja. Zdaj jim uničujemo habitate in istočasno iščemo odgovore v njihovem načinu življenja – odgovore za ekološko uničenje, odtujitev in tesnobo, ki so jih povzročile spodletele obljube našega kapitalizma.

Staroselske skupnosti smo podvrgli globalnemu segrevanju, diskriminaciji, nasilnemu prilaščanju zemljišč. Namesto, da od njih zahtevamo nekakšne instant psevdo-spiritualne odgovore (paleo dieta vas ne bo rešila stresa) na probleme, ki jih niso povzročili, jih raje nehajmo ogrožati ali vsaj pustimo pri miru.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.