Milena Miklavčič: »Moški postajajo nebogljeni, ko jih dominantne ženske spravljajo v zadrego«

IZJAVA DNEVA

"Usode žensk, ki so trpele, so mi šle dolgo časa bolj do srca. Potem pa se je položaj obrnil. Ženske so prevzele "oblast" in se začele obnašati, kot so se nekoč gospodje do njihovih mam in babic. Spoznavala sem, da postajajo moški nebogljeni, da se ne znajdejo, ko jih dominantne ženske spravljajo v zadrego. Med njimi je bilo vedno več takšnih, ki kljub srednjim letom še niso bili z žensko. Dobila sem občutek, da ne bo dolgo trajalo, ko bodo ženske osvojile svet, moški bodo počasi izginili ali pa jih bodo ohranjale le za razplod in za nedeljske sprehode po bližnjem parku. Zdelo se mi je, da jim moram dati besedo."

(Milena Miklavčič, pisateljica, kolumnistka in TV komentatorka, znana po svojih konservativnih pogledih, v intervjuju za revijo Stop)