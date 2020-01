»Šarca ocenjujem kot uspešnega predsednika nekoliko večje samozadostne kmetijske zadruge«

IZJAVA DNEVA

"Na splošno ga ocenjujem kot uspešnega predsednika nekoliko večje samozadostne kmetijske zadruge, ki ima nekaj kurnikov, v katerih sem ter tja pride do glasnih, a kratkotrajnih prepirov. Vodilne ljudi družijo ista hinavska in goljufiva nagnjenja, ki skušajo med zdrave pridelke podtakniti tudi precej gnilih. Z nekaj zadružnimi glasili skušajo vse članstvo zadruge prepričati, da so vsi pridelki zdravi in kakovostno ekološko pridelani ter zato tudi cenovno visoko cenjeni. Večina članov zadruge in njihovih prvakov ne mara nikakršnih sprememb, zato vodstvo podpirajo. Vodstvena imena se sicer sem in tja spreminjajo, a družina, ki upravlja z zadrugo, ostaja ista."

(Vasko Simoniti, nekdanji Janšev minister in član SDS, o tem, kako ocenjuje Marjana Šarca kot predsednika vlade; v intervjuju za tednik Demokracija)