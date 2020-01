Slovenka leta 2019 je Ninna Kozorog, predsednica društva Humanitarček

Na 31. izboru Slovenke leta je slavila humanitarka, za naslov pa se je potegovalo 11 izstopajočih kandidatk

Ninna Kozorog

© Andrej Petelinšek, Večer

Bralci revije Zarja/Jana so za Slovenko leta 2019 izbrali zdravnico in humanitarko ter predsednico društva Humanitarček Ninno Kozorog. "Ninna vedno, vedno poskrbi, da ljudje ohranijo svoje dostojanstvo," so zapisali na spletni strani revije Zarja/Jana. Intervju z Ninno Kozorog si lahko preberete tudi v aktualni številki Mladine, v njem je med drugim povedala, da je najtežja revščina vedno tiha, saj je ni na naslovnicah.

"Društvo Humanitarček in portal Dobrodelko pomagata brezdomcem, ostarelim, vsem, ki se izgubljajo v ugankah življenja, ki jih ne zmorejo sami rešiti. In tole je zelo pomembno, Ninna in njeni ne pomagajo z denarjem, na pomoč priskočijo natanko s tistim, kar ljudje potrebujejo, naj bodo to nasvet pri izpolnjevanju obrazcev, tople nogavice ali pa drva za star štedilnik," so še zapisali na spletni strani.

V letošnji akciji Slovenka leta se je za naslov potegovalo 11 kandidatk z izstopajočimi osebnostmi in vidnimi dosežki. Med kandidatkami so bile dvajsetletna profesionalna plezalka Janja Garnbret, upokojena zdravnica, dolgoletna predsednica Zveze društev bolnikov z osteoporozo in ena od trinajstih slovenskih varuhov pacientovih pravic Duša Hlade Zore in specialistka za knjižno vzgojo otrok do devetega leta ter soavtorica beril in priročnikov za poučevanje književnosti Tilka Jamnik.

Kandidatke so bile tudi mizarka, znanstvenica, izredna profesorica na oddelku za aplikativno naravoslovje Univerze na Primorskem in direktorica raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE Andreja Kutnar, predsednica združenja za dostojno starost Srebrna nit Biserka Marolt Meden, ledna plezalka in sodnica lednega plezanja Jasna Pečjak, pisateljica, pesnica in predavateljica Alenka Rebula, skladateljica mlajše generacije Nina Šenk Kosem, novinarka TV Slovenija Mojca Šetinc Pašek in pisateljica Bronja Žakelj.

Letošnji izbor Slovenke leta je bil 31. po vrsti.

