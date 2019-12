NAJBOLJ BRANO 2019: Tragične zgodbe upokojencev namesto pravljic za lahko noč

Kruta realnost najstarejših državljank in državljanov, ki jo je razkrilo dobrodelno društvo Humanitarček

Kolaž simboličnih fotografij starostnic iz Humanitarčkovih zgodb

© kolaž / arhiv Mladine

Tragične zgodbe upokojenk in upokojencev so se letos dotaknile številnih bralk in bralcev. Usode starejših je delilo društvo Humanitarček, in sicer v okviru dobrodelne kampanje #projektVida. Gre za družbeno odgovoren, na trenutke kritičen projekt, kjer javnosti predstavljajo resnične zgodbe slovenskih starostnikov, ki so jih srečali pri svojem delu. S projektom želijo opozoriti na vedno večje število upokojencev, ki živijo na socialnem dnu in so jih uradne državne institucije spregledale.

Nemalo teh zgodb smo objavili tudi na spletni strani Mladine, zdaj smo jih zbrali na enem mestu. Ne bodimo slepi za težave drugih, nemočnih in molčečih, zato smo sklop naslovili Namesto pravljic za lahko noč. Zavedamo se, da je težko brati zgodbe o človeški hudobiji in nasilju, a z objavami izpovedi prekinemo molk in prispevamo k detabuiziranju tematike. Žrtev je namreč veliko več, kot si predstavljamo, saj le redke spregovorijo.