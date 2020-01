Tanja Starič: »Šarec je politik novega kova, ki na politične analize in napovedi na da kaj dosti«

IZJAVA DNEVA

"Šarec je politik novega kova, ki na politične analize in napovedi na da kaj dosti, zato pa toliko več na "učinkovitost", "zdravo pamet". In seveda – na glas ljudstva." (Novinarka Tanja Starič v kolumni na MMC o tem, da usodo ima ključ do političnih sprememb v rokah predvsem predsednik vlade)