Tvoja zasebnost je orožje, vzemi jo v roke

Danes je nov dan

Ko se sprejema zakonodaja, ki naše internetne aktivnosti tako ali drugače omejuje, se jo opravičuje s skrbjo za ekonomijo: Podjetja morajo zaslužiti in država jim mora to omogočiti (spomnimo se le EU direktive o avtorskih pravicah).

Ko smo novembra 2019 izvedeli, da sta (bivša) Twitterjeva zaposlena Savdski Arabiji prodala osebne podatke več kot 6000 uporabnic in uporabnikov, je bilo enostavno kriviti Twitter, vendar problema zlorabe osebnih podatkov ne moremo rešiti z "glasovanjem z denarnicami". Države lahko vedno "zakonito" zahtevajo osebne podatke uporabnic in uporabnikov ali kaznujejo tiste, ki varujejo svojo zasebnost.

Pred letom dni so v Sudanu več kot dva meseca blokirali dostop do Twitterja, Facebooka, WhatsAppa idr., na Kitajskem že izrekajo globe uporabnikom VPN storitev, v Turčiji pa odpuščajo ljudi, ki si na telefon naložijo napačno aplikacijo.

Če misliš, da se to ne more zgoditi tebi, se motiš! Uporabljaj Signal in leto prični s podatkovnim detoxom.

