Prednost kolesarjem

Od prvega januarja imajo Nizozemci pravico do uveljavljanja potnih stroškov za poslovne poti s kolesom ter dostop do brezobrestnega nakupa kolesa ali najema od delodajalca. Podobne ugodnosti za kolesarje ter delodajalce, ki z opremo in ukrepi omogočajo vožnjo na delo s kolesom, poznajo tudi v drugih evropskih državah, v Belgiji že od 1999.

Kolesarjem prijazna mesta so uspešen ukrep proti prometnim zastojem, hrupu, porabi goriv in onesnaževanju okolja, pozitiven učinek imajo na javno zdravje, z večjim številom kolesarjev pa se obenem zmanjšuje število nesreč na kolesu.

Medtem ko so ukrepi v javnem prometu, kot je nižanje cen vozovnic za vlak pri nemški Deutsche Bahn, v zelenem 2020 več kot dobrodošli (in daleč čez rok), za krajše razdalje ne pozabimo na kolo kot najbolj optimalno in okolju prijazno prevozno sredstvo. V Sloveniji bi lahko razmislili o katerem od zgornjih ukrepov: namesto, da še vedno meljemo o obveznih čeladah, raje ustvarjajmo kolesarjem prijazno infrastrukturo!

