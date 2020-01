Igor Lukšič: »Da so nam zminirali Janševo vlado, je bilo za Slovenijo slabo«

IZJAVA

»Jaz sem zainteresiran, ne glede na to, kakšna barva vlade je, tudi recimo takrat, ko je bila Janševa vlada, pa so denimo potem s tistimi poročili začeli. Jaz sem takrat kot predsednik stranke, ki je bila v opoziciji, z Virantom in Erjavcem govoril, naj ne gresta ven iz koalicije, naj počakata, ker je glavna stabilnost. Ravno v tistem času je bila stabilnost vlade pomembna. In to, da so nam zminirali Janševo vlado, je bilo za Slovenijo slabo. In če rečemo zdaj za nazaj – in ni bilo v nacionalnem interesu. Vsaj po moji oceni. Kar se je pokazalo tudi kasneje. Mi smo to drago plačali. Pet milijard smo morali dati na mizo.«

(Nekdanji predsednik SD Igor Lukšič, ki ga vedno bolj zanaša v desno, je v Pirkovičevi oddaji Odkrito na 3. programu TV Slovenija govoril o (ne)stabilnosti Janševe vlade v začetku leta 2013)