Začetek leta vidimo kot priložnost za uvajanje novih navad in uveljavljanje sprememb. V neki švedski raziskavi je 70 % respondentov navedlo zaobljubo na področju fizičnega zdravja, 10 % se jih je podalo na pot osebnih izboljšav, 5 % pa se je odločilo izboljšati psihično zdravje.

Dasiravno jih morda ne razglašamo po družbenih omrežjih, to še ne pomeni, da novoletnih zaobljub nismo sprejeli. O njih previdno molčimo, saj je ena od značilnosti prelomnih odločitev to, da jih radi in hitro – prelomimo! Največkrat jih že sprejmemo s figo v žepu. Saj veste: ni se težko odpovedati mesu, kadar imamo v rokah tatarca.

Nove navade je potrebno uvajati postopno in naglas. Da boste s kavča preklopili na vsakodnevno športno aktivnost, si kar izbijte iz glave. Namesto tega vsem povejte svojo namero o tem, da se ornk prešvicate vsaj enkrat na teden, in se dogovorite s prijatelji, da boste trenirali in veganski beljakovinski šejk pili skupaj.

