Janez Janša: »Ponovna uvedba vojaškega roka? Da!«

IZJAVA DNEVA

"Levičarske vlade so tako osiromašile in ponižale Slovensko vojsko, da nima nobene rezerve več. Vsaj za prihodnjih 10 let je tako nujna uvedba obveznega vsaj 6 mesečnega vojaškega usposabljanja." (Janez Janša, predsednik SDS in nekdanji obrambni minister, bi rad ponovno militariziral slovensko državo; via Facebook)