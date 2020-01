»Zatiskamo si oči z reklamami za pralni prašek, prepričani, da imamo civilizirani ljudje vedno prav«

IZJAVA DNEVA

"Visoke temperature v Avstraliji niso nič novega, prav tako niso velika težava, saj so bile take od vedno, morda le niso bile tako pogoste. Problem je predvsem v gostoti poseljenosti priseljenega prebivalstva, turizmu in industrij. Lahkomiselnost in vse večja neodgovornost človeka presegata vse meje, rezultate oziroma posledice pa imamo pred očmi vsak dan."

"Težava je le v tem, da si mojstrsko zatiskamo oči in mašimo ušesa z reklamami za pralni prašek, saj smo prepričani, da imamo civilizirani ljudje vedno prav. 'Primitivni' domorodci pa so po 'našem' prepričanju tako ali tako nepomembni in neproduktivni za naš sistem ter našo edino pravo 'kulturo'."

(Brane T. Červek, certificirani inštruktor preživetja v divjini z več kot 30-letnimi izkušnjami, ki je več kot dve leti preživel med domorodci v zahtevni avstralski naravi, v pogovoru za Planet Siol.net)