»Etnična delitev je krinka, da ne govorimo o razredni delitvi«

IZJAVA DNEVA

"Rekla bi, da je etnična delitev izjemna krinka, da ne govorimo o razredni delitvi in vseh drugih, ki so precej pomembnejše od etnične. Dokler bodo politične elite vsiljevale vprašanja etnije, vojne, bojev, ozemlja kot najpomembnejša, kar ni težko glede na grozote, ki so zgodile v devetdesetih in za katere nihče ne želi, da se ponovijo, bodo vse druge solidarnosti in delitve postavljene v ozadje kot manj pomembne ali nepomembne."

(Lejla Gačanica, neodvisna pravna svetovalka in raziskovalka na področju kulture spomina in oblikovanja identitet, človekovih in ustavnih pravic ter avtorica številnih člankov in raziskovalnih del, za MMC RTVSLO o delitvah bosansko-hercegovske družbe)