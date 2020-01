Katarina Kresal: »Sva najboljša prijatelja, ljubimca in partnerja«

IZJAVA DNEVA

"Res sem srečna, da sem našla sorodno dušo, saj je težko najti nekoga, ki ti ustreza. Kot par sva super, zanimajo naju iste stvari, poklopiva se v pravniškem razmišljanju, sva najboljša prijatelja, ljubimca in partnerja. Ker je to zelo redko, je treba to skrbno negovati."

"Kakovostno spolno življenje je zagotovo pomembno v vsaki zvezi. Ni pomembno samo to, vendar brez tega ne gre. Privlačnost med partnerjema mora biti v vseh pogledih in potem zveza lahko traja."

(Katarina Kresal, odvetnica, televizijska komentatorka in nekdanja ministrica za notranje zadeve, je za aktualno številko revije Obrazi spregovorila o svojem odnosu z vplivnim odvetnikom Mirom Senico)