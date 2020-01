Kolinda za svoj poraz krivi novinarje, ki jo po njenem zasmehujejo zato, ker je ženska

Hrvaška predsednica v odhajanju Kolinda Grabar-KItarović za svoj poraz na predsedniških volitvah krivi negativno obravnavo v medijih, ki se po njenem dogaja zato, ker je ženska

Prvi nagovor publike po izgubljenih predsedniških volitvah

© YouTube

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je ob koncu mandata kritična do negativne obravnave v medijih, ki jo pripisuje dejstvu, da je ženska. Kot je poudarila v pogovoru s skupino bruseljskih dopisnikov na obisku v Zagrebu, je to slabo za državo in upa, da se bodo mediji umirili, zdaj ko bo na predsedniškem položaju moški.

Grabar-Kitarovićeva 18. februarja odhaja s predsedniškega položaja. Na nedavnih volitvah je zmagal socialdemokrat, nekdanji premier Zoran Milanović.

O izidu volitev predsednica pravi, da obstajajo analize, da je bil to dejansko glas proti obstoječi vladi. Sicer pa izpostavlja, da v minulih petih letih za medije nobeno njeno dejanje ni bilo dovolj dobro, temveč je bilo celo označeno kot neumno ali sramotno za državo. Predsednica pozablja, da se je v času pred volitvami število njenih nepremišljenih in nesmiselnih izjav namreč kar stopnjevalo, med slednjimi je izstopala obljuba o tem, da bodo hrvaški državljani za plačo v višini 8.000 evrov delali kar prek interneta.

Kolinda Grabar-Kitarović, hrvaška predsednica

"Jaz sem se navadila, ni pa to dobro za splošen trend v državi," poudarja predsednica. Opozarja, da to spodbuja neenakost med spoloma ter upravičuje ustrahovanje žensk in deklic v družbi.

Tudi na novinarska vprašanja o korupciji in svobodi medijev je najprej odgovorila: "Če berete članke o meni, lahko vidite, da obstaja ne le svoboda medijev, ampak popoln kaos v medijih."

"Nikoli nisem tožila novinarja. To sem jim tudi povedala. Morda jih je spodbudilo. Nekateri članki res mejijo na sovražni govor, veliko je lažnih novic, veliko je lažnih zgodb," je nadaljevala.

Kolinda Grabar-Kitarović upa, da se bo z naslednjim predsednikom to umirilo, saj je moški. Pri ženskah po njenih besedah sodijo pričesko, čevlje, obleko, ki je seveda drugačna kot pri moških. Kritična je do tega, da bi morale biti ženske kot moški, da bi jih obravnavali pri opravljanju istega dela enako resno.

Komentirala je tudi obsodbo bivšega premierja Iva Sanaderja zaradi korupcije. V Sanaderjevi vladi so po njenih besedah korupcijo dobro skrivali, saj da ni sama ničesar opazila, ko je delala zanj. Ob tem je izpostavila, da je bila v letih 2006 in 2007 povsem na obrobju, česar je sedaj vesela, čeprav je bilo takrat težko.

"Veliko priložnosti bo, da se stori kaj koristnega za Hrvaško, za otroke, izobraževanje, zaščito okolja - to me zanima."

Sanaderjeva vlada je sicer delala dobro, on je bil eden najuspešnejših premierjev, ki je "absolutno očaral mednarodno skupnost", a seveda obsodba premierja zaradi korupcije ni dobra za državo, je še dejala.

Za zajezitev korupcije je po njenih besedah ključno začeti v šoli. Izkoreniniti je treba miselnost, da so otroci, ki se učijo, "piflarji", goljufi pa junaki. "Tako se korupcija začne pri otrocih, ko iščejo načine, kako zaobiti sistem," je opozorila.

O tem, kaj bo delala v prihodnje, se še ni odločila, pravi predsednica in poudarja, da ni oseba, ki bi bežala. Najprej si bo vzela teden dni časa, da bo z mamo, ki ima Alzheimerjevo bolezen, s psom in preostalo družino. Potem bo delo predala nasledniku, nato bo imela nekaj mesecev, da počisti hišo, je naštevala.

"Želim si nekaj nadzora nad prostorom okrog sebe," je še izpostavila predsednica, prepričana, da je priložnosti veliko. "Ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo," pravi.

V3953bHBtRM

Grabar-Kitarovićeva je povedala, da že ima več ponudb, ki vključujejo to, da ostane v politiki, in vstop v poslovni svet. Poudarila je tudi, da bi si želela akademskega sveta. Skupaj z družino se bo pogovorila o naslednjem koraku, je izpostavila ter pojasnila, da je njena hčerka odšla na Harvard, sin pa želi na vsak način ostati na Hrvaškem.

"Veliko priložnosti bo, da se stori kaj koristnega za Hrvaško, za otroke, izobraževanje, zaščito okolja - to me zanima," je izpostavila.

Hrvaška predsednica se je v soboto v svoji rezidenci srečala s skupino bruseljskih dopisnikov, ki so v minulih dneh v Zagrebu spremljali dogodke ob začetku hrvaškega predsedovanja Svetu EU.

Hrvaško predsedovanje je po njenih besedah velika priložnost za promocijo države na številnih področjih, tako da ne bo poznana samo po nogometu. Predsedovanje bo zahtevno, a Hrvaška je pripravljena na vse izzive, je prepričana predsednica.

x7BrdUvGa8s