FOTOGALERIJA: Dražgoše 2020

Fotografski utrinki z današnje partizanske proslave na Dražgošah

Dražgoše 2020

© Uroš Abram

Fotografije Uroša Abrama s prireditve na Dražgošah, ki so jo med drugim obiskali tudi predsednik republike Borut Pahor, nekdanji predsednik Milan Kučan, ljubljanski župan Zoran Janković in predstavniki Levice, si lahko ogledate v fotogaleriji spodaj, več o vsebinskem delu pa v članku, ki ga najdete na tej spletni povezavi (Dražgoše: »Slovenski kvizlingi so ravnali še huje kot nacistični zavojevalci«).