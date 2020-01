Slovenija. Zelena. Kreativna. Pametna. Moška.

Danes je nov dan

Vladna agencija za poslovni razvoj SPIRIT je danes na spletu objavila promocijski video, ki Slovenijo promovira kot "deželo neskončnega poslovnega potenciala". V cringy spotu tuj poslovnež ponovno obišče Slovenijo, kjer ga poslovni partner z audijem zapelje po naši lepi deželi; na pomemben sestanek, ki se konča s stiskom roke in razgledom na Luko Koper.

Spletno občinstvo je hitro opazilo, da so avtorji ob čaščenju Pipistrelove zelene note, naših farmacevtskih generikov in proizvodnje avtodelov pozabili na reprezentacijo ženskega spola. Ta je v spot vključen zgolj v obliki ustrežljive kmetice, ki poslovnežu podari sveže vzgojen paradižnik.

Tovrstni spoti so bolj kot tujini dejansko namenjeni sami sebi. Zaradi njih Slovenija ne bo sklenila novih poslov ali privabila tujih šarmantnih poslovnežev. Oglas zgolj odraža, kakšno podobo Slovenije želi v svet poslati vlada. Glede na to, da je bil najbrž vsak kader skrbno premišljen in usklajen s širšo strategijo, je rezultat še toliko bolj žalosten.

