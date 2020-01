Kraljestvo selfijev

Muzej sodobnih avtoportretov, ki je namenjen predvsem zabavi

V Dubaju so odprli Muzej selfijev, ki je namenjen predvsem zabavi ob ustvarjanju po vsem svetu priljubljenih in razširjenih avtoportretov. V Kraljestvu selfijev lahko obiskovalci v 15 sobah pred živahnimi ozadji z uporabo različnih rekvizitov ter ob primerni osvetlitvi snemajo selfije. Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa bodo sobe preuredili na nekaj mesecev. Vstopnina znaša približno 16 evrov, obiskovalci pa se lahko v sobah zadržijo eno uro.

Sobe so urejene tako, da obiskovalcem ponujajo možnost ustvarjanja vrste neobičajnih fotografij. V ZDA sicer že od leta 2017 deluje več tovrstnih muzejev, ki so urejeni tematsko. Kot še piše dpa, pravzaprav ne gre za muzeje v ožjem smislu, saj je v ospredju predvsem zabava in dobri selfiji.

Želja po nenavadnih motivih pa je dosegla tudi klasični svet umetnosti. Številne obiskovalce je denimo pritegnila razstava japonske umetnice Yayoi Kusama, znane po "neskončnih sobah", polnih zrcal in barvitih luči. Velikokrat pa ljudje na Instagramu delijo tudi pisana multimedijska dela švicarske umetnice Pipilotti Rist, še piše dpa.

