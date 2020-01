The bad, the bad and the poor*

V Teheranu so v nedeljo vznikli protesti, ki so se kmalu razširili po vsej državi.

Po ameriškem terorističnem napadu, v katerem je bil ubit Suleimani, se je iranska oblast, ki se napaja iz nacionalizma, morala odzvati. Pri napadu na ameriški vojaški bazi v Iraku so pazili, da ne naredijo prevelike škode (da ne razjezijo norega Trumpa), bolj od napada pa jim je bila pomembna reprezentacija slednjega; podprli so ga z vsemi komunikacijskimi topovi in z izmišljenim številom ameriških žrtev razglasili, da je maščevanje uspelo.

Vse je kazalo, da se jim je posrečil res spreten manever – dokler svetovna in s tem iranska javnost ni izvedela, da so edine resnične žrtve "uspešnega maščevanja" civilisti v nehote sestreljenem Boeingu 737-800 (med 176 umrlimi je bilo 82 iranskih in 0 ameriških državljanov).

Trump zdaj "podpira protestnike" – iste ljudi, katerim ne dovoli potovati v ZDA in katerim je še nedavno grozil z bombardiranjem njihove kulturne dediščine. Razumi kdor more!

*Slabi, slabi in revni