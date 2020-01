»V Sloveniji že več let opažamo širjenje sovraštva. Eden od glavnih virov so Orbanovi mediji.«

IZJAVA DNEVA

"V Sloveniji že več let opažamo širjenje sovraštva. Eden od glavnih virov so mediji, ki so povezani v zahodnobalkansko mrežo propagandističnih tovarn, ki jih posredno upravlja Viktor Orban. Denar za delovanje dobivajo iz različnih virov, med drugim tudi iz naslova ministrstva za kulturo in oglaševalskih proračunov podjetij v večinski državni lasti."

"Živimo v nevarnih časih, ko je sovraštvo nova normalnost, ko država namenja naš denar za produkcijo laži, zavajanj, polresnic in manipulacij."

(Domen Savič, direktor Zavoda Državljan D, ki pripravlja vseslovensko turnejo proti sovraštvu, v okviru katere bodo v 16 krajih po državi z javnimi razpravami opozorili na sistemske probleme javnega financiranja medijev, ki širijo sovraštvo in nestrpnost; via MMC RTV SLO)