»Vzgojeni smo v narcisistične pave«

IZJAVA DNEVA

"Sodobna vulgarizirana verzija permisivne vzgoje ne bo vzgojila kritičnih upornikov, ampak pasivne opazovalce podob, ki nedemokratičnih oblastniških sprememb sploh ne bodo opazili. Namesto aktivnih državljanov, preizpraševalcev oblasti in avtoritete, smo vzgojeni v narcisistične pave, ki v interakcije z drugimi vstopajo zato, da jih izigrajo, prehitijo oziroma premagajo. Medtem, ko se bomo šopirili in si želeli, da nas ob tem še kdo opazuje, bomo – nezmožni empatije in prepričani v lastno vsemogočnost – spregledali, da se vračamo v preteklost."

(Ana Pavlič, doktorska študentka na Fakulteti za družbene vede, v kolumni Za (čigave) otroke gre? na spletnem portalu Inštituta za politični menedžment)