Janševi prividi

Ko predsednik SDS tudi v umetniškem performansu vidi zaroto

Janez Janša vsako priložnost izkoristi za podtikanje teorij zarot ... četudi gre za lažne novice

© Twitter

"Ta režim objokujejo v @strankaSD in @strankalevica," je na Twitterju pred kratkim objavil predsednik SDS Janez Janša. Fotografija, ki jo je ob tekstu objavil prvak SDS, naj bi predstavljala skupinske usmrtitve v Iranu. A Janša, kot že večkrat prej, ponovno širi lažne novice. Ali pa ima zgolj privide?

Prizor iz predstave ... in ne javno obešanje

© Teyit.org

Fotografija, ki jo je Janša objavil oziroma delil namreč ni iz Irana, niti iz katere koli druge islamske države. Prav tako pa na vrveh ne visijo obešenci, torej domnevne žrtve iranskega režima, temveč artisti katalonske gledališke skupine La Fura dels Baus. Na pričujoči fotografiji, ki je nastala v Reykjaviku, torej v "zahodnjaški" Islandiji, pa je znani prizor "človeška mreža" iz njihove predstave. Na to so mediji opozarjali že pred štirimi leti, torej leta 2016.

Kot so opozorili v Večeru, pa je škoda, da Janeza Janše ni bilo na odprtju 66. Festivala Ljubljana leta 2018 (tudi sicer ga ni kaj dosti videti na kulturnih prireditvah), kjer je nastopila tudi omenjena artistična skupina in taisto "človeško mrežo" uprizorila tudi nad Kongresnim trgom. Ti "režimski obešenci" so bili namreč del predstave Sfera Mundi, ki pripoveduje zgodbo o Magellanovi plovbi okoli sveta, s katero je bilo dokazano, da je Zemlja okrogla.

