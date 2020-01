Brezplačne železniške vozovnice za 20.000 mladih

Prejemniki vozovnice se bodo v skupini največ pet oseb lahko odpravili na potovanje z vlakom

© Munich Tram Spotter / Flickr

Evropska unija bo približno 20.000 Evropejcem in Evropejkam omogočila, da raziščejo Evropo. Na četrtem natečaju v okviru pobude DiscoverEU je več kot 75.000 mladih izrazilo interes za brezplačno vozovnico, s katero se bodo lahko med 1. aprilom 2020 in 31. oktobrom 2020 odpravili na 30-dnevno potovanje po Evropi. Prejemniki vozovnice se bodo v skupini največ pet oseb lahko odpravili na potovanje z vlakom, v izjemnih primerih pa tudi z drugimi prevoznimi sredstvi. Vabljeni bodo, da o svojih izkušnjah poročajo na družbenih medijih, svoji šoli ali v lokalni skupnosti, seznanjeni pa bodo tudi s tem, kako trajnostno potovati ali postati ambasador DiscoverEU.

Evropski parlament je letos za pobudo DiscoverEU odobril sredstva v višini 25 milijonov evrov. Naslednji krog prijav in nadaljnje informacije bo Komisija objavila še v prvi polovici leta 2020 na evropskem mladinskem portalu.

Iz Slovenije se je v prvih treh krogih na razpise prijavilo 2087 mladih, vozovnice pa je prejel 201.

Pri slovenskem predstavništvu Evropske komisije so v sporočilu za javnost zapisali, da je DiscoverEU pobuda, ki mladim omogoča, da sami ali v skupini dobijo potovalne izkušnje, se seznanijo z evropsko kulturno dediščino in raznolikostjo ter krepijo evropsko identiteto. "Pobuda se izvaja od junija 2018, Komisija je doslej v treh krogih prijav, ki jih je oddalo 275.000 mladih, podelila 50.000 vozovnic. Iz Slovenije se je v prvih treh krogih na razpise prijavilo 2087 mladih, vozovnice pa je prejel 201. Komisija je maja 2018 predlagala, da se za obdobje 2021–2027 pobuda DiscoverEU vključi v prihodnji program Erasmus kot njegov sestavni del. Če bo predlog potrjen, bo v naslednjih sedmih letih po Evropi lahko potovalo še na stotisoče mladih," so poudarili.

Število prijavljenih in število podeljenih vozovnic

© Evropska komisija

