Protesti v športu

Med dogodki, ki bodo zaznamovali letošnje leto, so tudi Olimpijske igre (OI) v Tokiu. V antični Grčiji so med igrami prekinili vojne in bojevanje, dogodek pa naj bi še vedno veljal za simbol miru, čeprav danes bolj pogosto kot političnim premirjem služi političnemu nastopu in razkazovanju moči.

V zgodovini so z namenom kritike pravil iger kot tudi aktualnega političnega dogajanja športniki že večkrat pokazali svoje nestrinjanje in opozarjali na krivice – najbolj znana politična gesta na OI še danes najbrž ostaja dvignjena pest temnopoltih šprinterjev iz leta 1968.

Ne glede na to, da naj bi se Mednarodni olimpijski komite zavzemal za politično nevtralnost, pa že s svojo najnovejšo prepovedjo izkazuje določeno politično stališče. Prejšnji teden so bila objavljena nova pravila, ki atletom na OI prepovedujejo izkazovanje kakršnega koli političnega ali verskega nestrinjanja. Velik del javnosti upa, da so morda s tem le še bolj motivirali športnike k protestu …

