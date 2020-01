Do kolen v blatu

Kako se bomo rešili lastnega dreka?

Minister Simon Zajc obljublja sistemske spremembe in »dologoročno rešitev«

© Borut Krajnc

Z novim letom so se številnim komunalam po Sloveniji iztekle pogodbe za odvoz komunalnega blata, ostanka po čiščenju odpadnih voda v čistilnih napravah. Ker pri nas tega odpadka zaradi vsebnosti nekaterih spojin, denimo težkih kovin, po zakonu ni dovoljeno odlagati, so do zdaj prek javnih naročil izbrani prevzemniki odpadno blato vozili na Madžarsko. Ta je dolga leta zelo velikodušno sprejemala ne samo slovensko, temveč tudi hrvaško blato, in ga zaradi nekoliko manj stroge zakonodaje uporabljala za rekultiviranje površin, saj iz njega sčasoma nastane kakovostna prst.