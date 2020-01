Pahor razveljavitve sodbe Rupnika ne komentira ...

... obenem pa obsoja njegovo sodelovanje z okupatorjem in dodaja, da bo to v zgodovinskem spominu ostalo zapisano kot zavržno dejanje

Kolaborant Leon Rupnik, domobranski general, s svojimi zavezniki, nemškimi nacističnimi okupatorji

© arhiv Mladine

Ko smo predsednika republike Boruta Pahorja, ta je leta 2018 v Washingtonu obiskal muzej holokavsta, vprašali, kaj si misli o odločitvi slovenskih vrhovnih sodnikov, je bil najprej pričakovano zadržan. Zapisal, je, da je »komentiranje ali izražanje mnenj o posameznih odločitvah vrhovnega ali kateregakoli sodišča s strani organov drugih vej oblasti z vidika zagotavljanja samostojnosti in neodvisnosti sodne veje oblasti nesprejemljivo in nedopustno. Zato tudi te odločitve vrhovnega sodišča ne komentiram.« V nadaljevanju pa je vendarle dodal: »Kljub temu menim, da bodo tudi generacijam za nami prisega generala Leona Rupnika Hitlerju, njegovo sodelovanje z okupatorjem in goreč antisemitizem v zgodovinskem spominu ostali zapisani kot zavržna dejanja.«

"Tudi generacijam za nami bodo prisega generala Leona Rupnika Hitlerju, njegovo sodelovanje z okupatorjem in goreč antisemitizem v zgodovinskem spominu ostali zapisani kot zavržna dejanja."



Borut Pahor, predsednik republike

