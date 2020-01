Watson, kave bi!

Wikipedija

Od proizvodnje kave so odvisni mnogi prebivalci deprivilegiranih držav Srednje in Južne Amerike, Afrike in Azije. Delo je težko, pridelek občutljiv na bolezni, plačilo pa mizerno, zadnja leta včasih nižje od stroškov pridelave.

T.i. pravična trgovina ni vedno in do vseh pravična, višje cene kave pa ne pomenijo nujno boljšega zaslužka pridelovalcev. Poudarek pravične trgovine se je namreč s socialnih pravic kmetov premestil na etične zahteve potrošnikov. Slednjim vedno več pomenita popolna transparentnost in sledljivost živil.

Prejšnji teden sta podjetji Farmer Connect in IBM napovedali aplikacijo Thank my farmer, ki s pomočjo tehnologije blockchain potrošnika vodi od skodelice kapučina vse do kmeta, ki je vzgojil kavna zrna zanj. Gre za nadaljnjo degradacijo pojma pravične trgovine; ta postaja zaradi specifičnih (tudi tehnoloških) standardov vse bolj nedostopna majhnim proizvajalcem, potrošnikom pa nudi čedalje dražje izdelke, saj si delež po novem režejo celo tehnološki giganti.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.