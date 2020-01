Miha Mazzini: »Ne morete kar sami izgoreti, na poti v pepel vas morajo podpirati bližnji«

IZJAVA DNEVA

"Ne morete kar sami izgoreti, na poti v pepel vas morajo podpirati bližnji. Navajeni so, da nosite denar in ste duševno in fizično odsotni. Če se nenadoma ustavite in se želite spremeniti, boste povzročili paniko. Tako je pač pri odvisnostih: začnete gugati čoln, ki se vas je že navadil. Ne bodo vas veseli. Če ste otroke prej zanemarjali, jim bo nenadna pozornost sumljiva. Če ste jih dušili, jih bo groza, ker bodo morali sami pisati šolske naloge."

(Pisatelj in kolumnist Miha Mazzini o izgorelosti v kolumni Ne zmoremo več. Narod je izčrpan. Potrebujemo pomoč. na Siol.net)