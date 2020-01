Peter Mlakar: »Boga torej, če je Bog, ne more spodnesti niti najhujše, niti totalno zlo«

IZJAVA DNEVA

"Boga torej, če je Bog, ne more spodnesti niti najhujše, niti totalno zlo, mu ne more do živega niti absolutno zanikanje, niti nič sam. Torej niti zanikanje njega samega. Ker je ta Nič on sam. Ker je nič šele iz Njega in je v Njem tudi pokončan. To pa mu omogoča prav ta njegova neskončnostna, nedoločenostna "dimenzija". Tako koncipiranega Boga seveda ne moremo otipati, ga za nas ni, ne zato, ker ga ni, marveč zato, ker je Drugačnost od Vsega, ker se postavlja s svojo transcendentnostjo, onkrajšnjostjo, nedoločenostjo zunaj vsake naše konceptualizacije ali percepcije."

(Peter Mlakar, filozof, pisatelj, pesnik ob izidu albuma Peter Paradox, v intervjuju za MMC RTV SLO)