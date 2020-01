»Današnji otroci živijo v iluziji, da so središče vesolja, obdani s samimi superlativi«

"Vsak otrok se najboljše uči iz svojih izkušenj. Paziti moramo, da ga ne oviramo na njegovi poti samostojnosti, da razvija svoja močna področja in je hkrati realen in se zaveda svojih omejitev tako kot mi vsi. Za narcisizem je več povezanih razlogov, od tega, kakšne posameznike potrebuje in oblikuje družba, do vpliva staršev in vzgoje. Slabo vpliva, ker otroke zaščiti pred vsem, ne naučijo se razmišljati s svojo glavo, ne znajo reševati konfliktov, ker nimajo izkušnje s tem, da bi morali kadarkoli kaj rešiti sami. Živijo v iluziji, da so središče vesolja, obdani s samimi superlativi. Ta čudna mešanica vzgojnih slogov vpliva na razvoj možganov; področja, povezana s čustvovanjem, se ne razvijejo do konca in malo manjka, da bo klasificirana motnja razvajenih otrok. In ja, starši imajo vpliv na to."

(Psihologinja Estelle Polič v intervjuju za Večer o povezanosti odnosa s starši in pojavu narcisizma)