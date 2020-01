»Okoljski aktivisti dajemo glas okolju in tako skrbimo za dobrobit vseh nas«

IZJAVA DNEVA

"Okoljski aktivisti so ljudje, ki na težave opozarjajo. Zavedajo se namreč manka, ki ga ustvarja država, ko ne skrbi za našo pravico do življenja v zdravem življenjskem okolju. Zdravo okolje je naša osnova za preživetje, brez tega ne gre, kar pa pogosto pozabimo, sploh ob mamljivih ponudbah podjetij o novih delovnih mestih ali dodatnih površinah nakupovalnih centrov. Okoljevarstvo ni a priori nasprotovanje vsem posegom v okolje, je aktivno opominjanje, da so nekateri posegi pregrobi in da bodo prekomerno obremenili naše okolje ter povzročili tveganje, da ostanemo brez osnove za preživetje. Okoljske organizacije damo glas okolju, ki ga samo po sebi nima, a hkrati tako skrbimo za dobrobit vseh nas: posameznikov, družbe, okolja in narave.«

(Barbara Kvac, Focus, društvo za sonaraven razvoj, v rubriki Obrazi nevladnikov na spletni strani Dnevnika)