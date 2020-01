New York Times podprl predsedniško kandidaturo Amy Klobuchar in Elizabeth Warren

Vplivni ameriški časnik je tokrat prvič podprl dve demokratski kandidatki za ameriško predsednico. Senatorko Elizabeth Warren so označili za radikalno izbiro, senatorko slovenskega rodu Amy Klobuchar pa za realistično.

Elizabeth Warren in Amy Klobuchar

Ameriški časnik The New York Times (NYT)je za demokratsko predsedniško nominacijo podprl senatorki Elizabeth Warren in Amy Klobuchar. Liberalni časnik je tokrat prvič izbral dve kandidatki.

NYT je podporo izrekel dva tedna pred strankarskimi zborovanji v Iowi 3. februarja, s katerimi se bo začela volilna sezona.

Časnik je senatorko iz Massachusettsa Warrenovo označil za radikalno izbiro, senatorko slovenskega rodu iz Minnesote pa za realistično.

"Ključna razprava poteka med dvema vizijama, ki bi lahko definirali prihodnost (demokratske) stranke in morda države," je zapisal uredniški odbor.

"Nekateri v stranki vidijo predsednika (Donalda) Trumpa kot odklon in verjamejo, da je vrnitev razumnejše Amerike možna. Potem so tu tisti, ki verjamemo, da je predsednik Trump produkt tako pokvarjenih političnih in gospodarskih sistemov, da jih je treba zamenjati," poudarja uredniški odbor.

"Tako radikalen kot realističen model zaslužita resen razmislek. Zato izrekamo podporo najučinkovitejšima kandidatkama za vsakega od teh dveh pristopov. To sta Elizabeth Warren in Amy Klobuchar," je sporočil odbor.

Warrenova v anketah vztraja na tretjem mestu za bivšim podpredsednikom Josephom Bidnom in senatorjem iz Vermonta Berniejem Sandersom. Poleti ji je podpora rasla, od lanskega oktobra pa ji pada, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

NYT jo je označil za novo nosilko demokratske levice, pri čemer je pohvalil njene načrte za strukturne in socialne reforme.

Za Klobucharjevo, ki zagovarja zmernejša stališča, je NYT zapisal, da bi lahko spričo dolgoletne kariere v senatu in dobrega medstrankarskega sodelovanja sklepala dogovore in poenotila različna krila stranke - morda pa tudi državo.

"Naj najboljša ženska zmaga," sklene New York Times.

