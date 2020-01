Ljudmila Novak: »Tisti, ki kršijo človekove pravice, zdaj govorijo o vrednotah krščanske demokracije«

IZJAVA DNEVA

"Evropski parlament je na januarskem plenarnem zasedanju z veliko večino potrdil resolucijo, v kateri smo poudarili, da se je stanje na področju vladavine prava na Poljskem in Madžarskem po sprožitvi 7. člena pogodbe Evropske unije poslabšalo. Resolucijo je podprlo 446 poslancev, proti jih je bilo 178, 41 pa vzdržanih.

V resolucijo, ki jo je z veliko večino podprla tudi Evropska ljudska stranka (ELS/EPP), smo med drugim tudi zapisali, da je nujno treba uvesti mehanizem EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice. Ta mehanizem bi temeljil na medinstitucionalnem sporazumu ter vključeval neodvisen in nediskriminatoren letni pregled na podlagi dokazov, pri katerem bi se po enakih merilih za vsako državo članico ocenilo, kako spoštuje vrednote EU.

Kmalu po sprejetju resolucije je vodja Fidesza in madžarski premier Viktor Orban dejal, da EPP med drugim postaja socialistična. Temu kot evropska poslanka EPP, slovenska državljanka in Evropejka ostro nasprotujem.

EPP izhaja iz temeljnih vrednot krščanske demokracije, ki predstavljajo temelj Evropske unije (EU). Temeljne vrednote EPP so spoštovanje človekovih pravic, svoboda govora in vladavina prava. In te vrednote se v politiki EPP, ki podpira povezano Evropo, ne spreminjajo.

Skregano z zdravim razumom pa je, da zdaj tisti, ki kršijo človekove pravice, govorijo o vrednotah krščanske demokracije.

Resolucijo sem podprla, ker se strinjam, da se v EU vzpostavijo mehanizmi za nadzor delovanja pravne države v državah članicah EU. Očitno namreč je, da se v nekaterih državah članicah EU dogajajo kršitve človekovih pravic, kjer se dokazano nedopustno posega v neodvisnost delovanja sodstva in medijev."

(Ljudmila Novak, članica NSi in evropska poslanka, na svoji uradni spletni strani o dvojnih merilih in dvojni morali)