Tehnološki giganti stavijo na nafto

Danes je nov dan

Tehnološki giganti, kot so Google, Microsoft in Amazon, z veseljem izpostavljajo svoje zaveze in ukrepe, s katerimi naj bi pomagali reševati okolje, vendar pa njihova dejanja pogosto kažejo drugačno sliko. Prav vsa omenjena podjetja so v zadnjih nekaj letih namreč vstopila na trg fosilnih goriv, kjer z različnimi storitvami aktivno pomagajo naftnim velikanom.

Google se je tako med drugim povezal s francoskim Totalom, Microsoft z BP-jem in Chevronom, Amazon pa s podjetjem Royal Dutch Shell. Ciljev tovrstnih sodelovanj je sicer več, pogosto pa je med njimi tudi razvoj napredne umetne inteligence, ki bo pomagala pri bolj uspešnem in učinkovitem odkrivanju oziroma črpanju nafte ter precejšnjem povečanju dobičkov.

Vzroki globalnega segrevanja so jasni, fosilna goriva pa najdemo na samem vrhu tega seznama. Prav zato je žalostno, da velika tehnološka podjetja, ki bi lahko toliko znanja in sredstev posvetila reševanju okoljske krize, v neustavljivi gonji po dobičku slednjo le še poglabljajo.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.