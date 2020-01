»Hvala Bogu, da slovenski sodniki niso pristojni tudi za Nürnberške procese«

IZJAVA DNEVA

"Kaj reči ob razveljavitvi njegovega procesa, ki zgodovinskih dejstev in odgovornosti seveda ne more izničiti? Na tem procesu je sedel na zatožni klopi poleg petih Slovencev tudi SS-Obergruppenführer Erwin Rösener. Očitno je po analogiji tudi on oproščen. Edini primer v sodni praksi sodobne Evrope. Hvala Bogu, da slovenski sodniki niso pristojni tudi za Nürnberške procese. Sicer bi doživeli sramoto, da bi še Hermanna Göringa oprostili."

(Zgodovinar Jože Pirjevec o razveljavitvi procesa proti generalu Leonu Rupniku v Primorskem dnevniku)