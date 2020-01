»Nisem pričakoval šopka rož ali bonboniere, samo korekten zaključek sodelovanja, človeški razhod«

IZJAVA DNEVA

"Ljudje v svobodnih poklicih moramo ves čas razumeti situacijo, razumeti, da denarja pač ni, pristajati na pogoje sodelovanja, ki jih ustvarjajo drugi. In kar je najbolj absurdno: o tem nam praviloma pridigajo tisti, ki so na pozicijah moči. No, v konkretnem primeru mi vsaj pridig in apelov, naj bom razumevajoč, ni bilo treba poslušati, v konkretnem primeru se mi je zgodil ghosting. Pa da ne bo pomote, nisem pričakoval fanfar, častnih sprejemov, šopka rož ali bonboniere, samo korekten zaključek sodelovanja, človeški razhod. Eno je, da ves čas po malem visiš v zraku. Nekaj povsem drugega pa je, da se nekdo obnaša, kot da te ni."

(Boštjan Narat, glasbenik in filozof, o tem, kako je ostal brez dela; v kolumni Hvala za rože v časniku Večer)