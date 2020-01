Strah pred novim virusom

Na Kitajskem potrdili prenos s človeka na človeka, v Sloveniji zaenkrat ni razloga za preplah

Število okuženih z novo vrsto virusa, ki povzroča pljučnici podobno obolenje, se je včeraj na Kitajskem že približalo številki 300. Nacionalna zdravstvena komisija je včeraj prav tako potrdila, da so zabeležili prve prenose virusa s človeka na človeka. Prej je namreč veljalo, da so se oboleli okužili ob obisku ribje in divjačinske tržnice v mestu Wuhan, kjer so prve primere zabeležili konec lanskega leta, zato gre sklepati, da so primarni gostitelj virusa živali. Zdaj pa so potrdili prve primere, ki jih ni mogoče neposredno povezati z obiskom tržnice, med drugim tudi več primerov okužb medicinskega osebja. Do zdaj so zaradi okužbe umrli štirje ljudje.

Virus je popolnoma nov, spada pa v družino koronavirusov in so mu nadeli oznako »2019-nCoV«. Je soroden je virusu SARS-a, ki je bil na začetku novega tisočletja usoden za skoraj 800 ljudi v več deset državah, večinoma v Aziji.

Kitajski predsednik Xi Jinping je včeraj pristojne pozval k vsem mogočim ukrepom za zajezitev širjenja novega virusa. Zaskrbljenost je toliko večja, ker se ravno v teh dneh v Aziji začenjajo počitnice ob lunarnem novem letu, ko na milijone ljudi načrtuje potovanja, to pa bi lahko močno pripomoglo k širjenju virusa.

Mednarodno priznana virologinja in akademičarka dr. Tatjana Avšič Županc, vodja laboratorija za diagnostiko zoonoz in laboratorija SZO na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo, nam je na vprašanje, ali bi nas razvoj dogodkov na Kitajskem moral skrbeti tudi v Sloveniji, odgovorila, da so po do zdaj znanih podatkih bolnike, okužene z 2019-nCoV, zunaj Kitajske odkrili le na Tajskem, v Južni Koreji in na Japonskem. »Podatki govorijo, da so vsi omenjeni bolniki pripotovali iz Wuhana. Torej, za zdaj nam ni treba skrbeti. V našem laboratoriju pa budno spremljamo strokovna poročila in smo že vpeljali specifične diagnostične teste za odkrivanje morebitnih primerov.«

