V ZDA potrdili prvi primer okužbe s kitajskim virusom

Zaradi bolezni, ki jo povzroča nova vrsta koronavirusa, narašča zaskrbljenost, še posebej po tem, ko so kitajski strokovnjaki potrdili, da bi se lahko prenašal s človeka na človeka

Seattle, Washington

© David Mark / Pixabay

Ameriške zdravstvene oblasti so včeraj potrdile prvi primer osebe v ZDA, ki je zbolela zaradi okužbe z novim virusom s Kitajske. Moški, ki je okužen, se je nedavno vrnil v Seattle v zvezni državi Washington iz kitajskega mesta Wuhan, kjer je žarišče virusa, so sporočili iz Centra za nadzor bolezni in preventivo (CDC).

Ameriški državljan, ki živi blizu Seattla, ob vrnitvi v ZDA minulo sredo ni kazal znakov bolezni. Se pa je v domovino vrnil dva dni preden so zdravstvene oblasti uvedle nadzor nad potniki iz osrednje Kitajske na treh ameriških letališčih, so poudarili. Zdravstvenim oblastem se je prijavil sam, potem ko je videl vesti o virusu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Okuženi je v dobri kondiciji in v bolnišnici. Tam je preventivno, da ga bodo opazovali in ne zato, ker bi bil težko bolan, so dodali. Poudarili so, da pomeni majhno tveganje za okužbo drugih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na Kitajskem, kjer je zahteval šest življenj, več kot 300 ljudi pa je okuženih, naj bi se virus razširil že v 14 provinc. Prve primere okužb so zabeležili tudi v Tajvanu, na Filipinih, na Japonskem, v Južni Koreji, na Tajskem in v Avstraliji.

Napovedali so, da bodo zdravstveni nadzor nad potniki z omenjenega območja Kitajske uvedli še na dveh ameriških letališčih - Chicagu in Atlanti. Zdaj velja na treh - v Los Angelesu, New Yorku in San Franciscu. Vse potnike, ki bodo prispeli iz Wuhana na direktnih linijah ali preko povezanih letov, bodo preusmerili na teh pet letališč.

ZDA so zadnja država, kjer so potrdili okužbo z novim virusom, ki povzroča atipično pljučnico. Na Kitajskem, kjer je zahteval šest življenj, več kot 300 ljudi pa je okuženih, naj bi se razširil že v 14 provinc. Prve primere okužb so zabeležili tudi v Tajvanu, na Filipinih, na Japonskem, v Južni Koreji, na Tajskem in v Avstraliji.

Zaradi bolezni, ki jo povzroča nova vrsta koronavirusa, narašča zaskrbljenost, še posebej po tem, ko so kitajski strokovnjaki potrdili, da bi se lahko prenašal s človeka na človeka. Pojavila se je pred praznovanjem kitajskega novega leta, med katerim bo potovalo na milijone Kitajcev. Enajstmilijonski Wuhan je namreč pomembno prometno vozlišče.

V Sloveniji razloga za preplah ni. Več si preberite v članku Strah pred novim virusom. >>

aS75QigZDP0